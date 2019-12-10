підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
10 грудня 2019, вівторок, 02:56 10
Президент 2019-12-10T02:59:20+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що до питання анексії Криму на цій "нормандської зустрічі" не дійшли

Зеленський заявив, що до питання анексії Криму на цій "нормандської зустрічі" не дійшли

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Путін, Володимир Зеленський, анексія Криму
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі "нормандської четвірки" до питання анексії Автономної Республіки Крим лідери не дійшли. Про це він заявив під час підсумкового брифінгу після спільної прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі

"Я дуже хотів обговорювати це питання (Криму). Не буду вам брехати, тому що ми на перше ж питання про розведення витратили 30-40 хвилин, тому що у мене своя позиція. Потім обмін, він пішов легше. І до Криму докладно ми не дійшли".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський також розповів, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним тривала більше години. Президент поділився, що йому було складно домовлятися з Путіним, однак він відчував поступки з його боку.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

Більше новин про: Володимир Путін Володимир Зеленський анексія Криму

Архів
Новини
Зеленський хоче продовжити закон про особливий статус Донбасу 03:17
Акціями проти капітуляції під Офісом президента сьогодні скористався Путін, - Зеленський 03:11
В Офісі президента заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно 03:02
Зеленський заявив, що до питання анексії Криму на цій "нормандської зустрічі" не дійшли 02:56
Зеленський розраховує на максимально довгостроковий контракт по транзиту газу 02:40
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21
більше новин
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok