Зеленський заявив, що до питання анексії Криму на цій "нормандської зустрічі" не дійшли

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі "нормандської четвірки" до питання анексії Автономної Республіки Крим лідери не дійшли. Про це він заявив під час підсумкового брифінгу після спільної прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі

"Я дуже хотів обговорювати це питання (Криму). Не буду вам брехати, тому що ми на перше ж питання про розведення витратили 30-40 хвилин, тому що у мене своя позиція. Потім обмін, він пішов легше. І до Криму докладно ми не дійшли".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський також розповів, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним тривала більше години. Президент поділився, що йому було складно домовлятися з Путіним, однак він відчував поступки з його боку.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.