Зеленский заявил, что договориться с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорится с президентом России Владимиром Путиным будет сложно, однако сегодня он ощущал некоторые уступки с его стороны. Об этом он заявил во время итогового брифинга после совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая прошла вчера, 9 декабря, в Париже.

Зеленский рассказал, что в многих вопросах Владимир Путин разбирался настолько детально, что приходилось утверждать и урегулировать каждое слово. Также он назвал себя быстрым человеком и сказал, что в такой ситуации это будет достаточно сложно.

Однако он отметил, что сегодня он ощущал некоторые уступки со стороны президента РФ.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.