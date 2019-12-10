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  • Зеленський запропонував Путіну не витрачати час на докази, що бойовиків на Донбасі немає
10 грудня 2019, вівторок, 02:40 14
Політика 2019-12-10T03:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський запропонував Путіну не витрачати час на докази, що бойовиків на Донбасі немає

Зеленський запропонував Путіну не витрачати час на докази, що бойовиків на Донбасі немає

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Володимир Путін
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання присутності на Донбасі російських військових він запропонував Володимиру Путіну не витрачати час на порожні докази і йти далі в переговорному процесі. Про це він заявив під час підсумкового брифінгу після спільної прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі

"Ми почали з цього. У якийсь момент у розмові пішло "я буду показувати фотографії і говорити - ви там є, ви будете казати - нас там немає, давайте не витрачати на це час і йти вперед, вперед, вперед", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що домовиться з Путіним буде складно - але він відчував поступки.

Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

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