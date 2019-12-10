Зеленський запросив на Донбас пропагандиста Соловйова та всіх бажаючих

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб окупований Донбас на переговорах представляли переселенці, які виїхали на територію, підконтрольну Києву. Про це він заявив під час вступного слова на спільній прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі.

"У Станиці Луганській, у Петровському, в Золотом, де ми розводили війська, я приїжджав і говорив з жителями окупованого Донбасу, які працюють ... квартира у них на окупованій частині, а працюють вони в школі у нас, в Україні, або навпаки .Ви приїжджайте, я вам покажу. Тільки щоб реально. Не так, як ваші, там товаришу Соловйов - весело каже в Москві, що відбувається - а я завжди кажу, а ви приїжджайте прямо, що у нас відбувається, подивіться, походіть ніжками, ручками, "очками". Нічого страшного, я думаю, туфлі Бріоні, або що там не забрудните", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підтвердив, що обмін полонених "всіх на всіх" відбудеться до кінця року.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.