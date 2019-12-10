Зеленський заявив, що домовиться з Путіним буде складно - але він відчував поступки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовиться з президентом Росії Володимиром Путіним буде складно, проте сьогодні він відчував деякі поступки з його боку. Про це він заявив під час підсумкового брифінгу після спільної прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі.

Зеленський розповів, що в багатьох питаннях Володимир Путін розбирався настільки детально, що доводилося стверджувати і врегулювати кожне слово. Також він назвав себе швидким людиною і сказав, що в такій ситуації це буде досить складно.

Проте він зазначив, що сьогодні він відчував деякі поступки з боку президента РФ.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.