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10 грудня 2019, вівторок, 02:21 12
Президент 2019-12-10T03:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що домовиться з Путіним буде складно - але він відчував поступки

Зеленський заявив, що домовиться з Путіним буде складно - але він відчував поступки

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Путін, Володимир Зеленський, нормандський формат

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовиться з президентом Росії Володимиром Путіним буде складно, проте сьогодні він відчував деякі поступки з його боку. Про це він заявив під час підсумкового брифінгу після спільної прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі.

Зеленський розповів, що в багатьох питаннях Володимир Путін розбирався настільки детально, що доводилося стверджувати і врегулювати кожне слово. Також він назвав себе швидким людиною і сказав, що в такій ситуації це буде досить складно.

Проте він зазначив, що сьогодні він відчував деякі поступки з боку президента РФ.

 

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

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