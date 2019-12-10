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  • Опубліковано підсумкове ком'юніке, прийняте в Парижі головами "нормандських" країн
10 грудня 2019, вівторок, 01:45 11
Політика 2019-12-10T03:30:03+02:00
Українські Новини
Опубліковано підсумкове ком'юніке, прийняте в Парижі головами "нормандських" країн

Опубліковано підсумкове ком'юніке, прийняте в Парижі головами "нормандських" країн

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі в
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі в "нормандському форматі". Фото з сайту Президента України

Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі . Опубліковано прийняте за підсумками саміту нормандської четвірки комюніке, що відбулася в Парижі в понеділок, 9 грудня на сайті Офісу президента Владимира Зеленского.

  • Невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в зоні конфлікту:

Сторони зобов'язуються забезпечити повну і всеосяжну імплементацію режиму припинення вогню, підкріплену реалізацією всіх необхідних заходів для підтримання режиму припинення вогню до кінця 2019 року.

Вони підтримають розробку і здійснення оновленого плану з розмінування на основі рішення Тристоронньої контактної групи про протимінну діяльність від 3 березня 2016 року.

Вони підтримають домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи з трьох додаткових ділянках розведення з метою розведення сил і засобів до кінця березня 2020 року.

Вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "всіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

Вони підтримають досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи про нові пункти пропуску через лінію розмежування.

Вони нагадують, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повинна бути в змозі сприяти зниженню напруженості і просуванню миру, стабільності і безпеки з використанням всіх можливостей мандата (від 21 березня 2014 року) і користуватися безпечним і надійним допуском по всій території України з метою повного виконання свого мандата.

  • Заходи щодо імплементації політичних положень Мінських угод:

Сторони висловлюють зацікавленість в досягненні домовленостей в рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи з усіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Вони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмайера в українське законодавство відповідно до версії, узгодженої "четвіркою" і тристоронньою контактною групою.

  • Подальші кроки:

Вони просять своїх міністрів закордонних справ і політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і вони погодилися провести ще одну зустріч в цьому форматі протягом чотирьох місяців щодо політичних і безпекових умов, в тому числі - для організації місцевих виборів.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію. 

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.
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