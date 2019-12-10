Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі

Україна і Російська Федерація зобов'язані знайти рішення передачі Україні контролю над неконтрольованим ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"У нас з Президентом РФ, кажу відверто, різні погляди з приводу передачі кордону, і коли це можливо зробити... Я піднімаю питання про те, щоб передача кордону була до проведення місцевих виборів. Поки у нас різні погляди... Ми зобов'язані знайти рішення", - сказав він.

При цьому Президент РФ Володимир Путін підкреслив важливість виконання "Мінських домовленостей", в тому числі і з питання передачі держкордону.

"Нашу позицію дуже легко зрозуміти. Ми за те, щоб виконувалися "Мінські угоди". У "Мінських угодах" написано, що Україна починає встановлювати контроль на цій ділянці на наступний день після виборів, там так написано", - повідомив Володимир Путін.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.