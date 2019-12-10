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  • Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі
10 грудня 2019, вівторок, 01:34 12
Політика 2019-12-10T01:36:55+02:00
Українські Новини
Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі

Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Володимир Путін, нормандський формат, Нормандська зустріч
Зеленський, Макрон і Путін. Фото з сайту Кремля
Зеленський, Макрон і Путін. Фото з сайту Кремля

Україна і Російська Федерація зобов'язані знайти рішення передачі Україні контролю над неконтрольованим ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"У нас з Президентом РФ, кажу відверто, різні погляди з приводу передачі кордону, і коли це можливо зробити... Я піднімаю питання про те, щоб передача кордону була до проведення місцевих виборів. Поки у нас різні погляди... Ми зобов'язані знайти рішення", - сказав він.

При цьому Президент РФ Володимир Путін підкреслив важливість виконання "Мінських домовленостей", в тому числі і з питання передачі держкордону.

"Нашу позицію дуже легко зрозуміти. Ми за те, щоб виконувалися "Мінські угоди". У "Мінських угодах" написано, що Україна починає встановлювати контроль на цій ділянці на наступний день після виборів, там так написано", - повідомив Володимир Путін.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

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