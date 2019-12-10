Путін вважає, що настало потепління і що Україні потрібен діалог з "конфліктуючими сторонами"

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що процес розв'язання військового конфлікту на Донбасі розвивається в правильному напрямку.

Про це він сказав за результатами переговорів "нормандського формату" за участю України, Німеччини, Франції та Росії, які відбулися в Парижі, передають Українські Новини.

"Процес розвивається в правильному напрямку", - сказав Путін.

Він зазначив, що переговори констатували певне потепління, необхідне для вирішення конфлікту.

Путін підкреслив, що Росія все робитиме для того, щоб конфлікт на Донбасі був завершений.

При цьому, але зазначив, що для завершення конфлікту необхідний прямий діалог між конфліктуючими сторонами, а саме - України і ДНР / ЛНР.

Як повідомляли Українські Новини, Нормандський саміт офіційно завершився.

Також Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Також Путін заявив про необхідність внести "особливий статус Донбасу" в Конституції України.