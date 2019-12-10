Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до кінця року відбудеться обмін полонених. Про це він заявив під час вступного слова на спільній прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) , яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі.

"Сам факт того, що нам вдалося розблокувати цей діалог, це дуже позитивно", - зауважив Зеленський.

Після прес-конференції на брифінгу Зеленський уточнив, що Україна має надію повернути додому 72 утримуваних бойовиками українців до Нового року. "72 людини можуть повернутися додому", - сказав він.

За його словами, учасники переговорів у Франції домовилися про обмін утримуваними особами за принципом "всіх на всіх". Президент уточнив, що мова йде про обмін між Україною і бойовиками "ДНР" / "ЛНР".

Зеленській додав, що це перший етап. Другий, за його словами - це обмін між Україною і Росією, враховуючи тих військовополонених, які перебувають в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренка і міністрів енергетики.