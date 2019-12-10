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10 грудня 2019, вівторок, 00:54 10
Зовнішня політика 2019-12-10T02:45:02+02:00
Українські Новини
Україна має надію повернути додому 72 утримуваних бойовиками українців до Нового року

Україна має надію повернути додому 72 утримуваних бойовиками українців до Нового року

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Обмін полоненими, Нормандська четвірка, нормандский формат
Зеленський на підсумковій прес-конференції. Скріншот трансляції
Зеленський на підсумковій прес-конференції. Скріншот трансляції

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до кінця року відбудеться обмін полонених. Про це він заявив під час вступного слова на спільній прес-конференції лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка пройшла вчора, 9 грудня, у Парижі.

"Сам факт того, що нам вдалося розблокувати цей діалог, це дуже позитивно", - зауважив Зеленський.

Після прес-конференції на брифінгу Зеленський уточнив, що Україна має надію повернути додому 72 утримуваних бойовиками українців до Нового року. "72 людини можуть повернутися додому", - сказав він.

За його словами, учасники переговорів у Франції домовилися про обмін утримуваними особами за принципом "всіх на всіх". Президент уточнив, що мова йде про обмін між Україною і бойовиками "ДНР" / "ЛНР".

Зеленській додав, що це перший етап. Другий, за його словами - це обмін між Україною і Росією, враховуючи тих військовополонених, які перебувають в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренка і міністрів енергетики.

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