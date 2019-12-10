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10 грудня 2019, вівторок, 00:59 9
Політика 2019-12-10T01:01:35+02:00
Українські Новини
Путін заявив про необхідність внести "особливий статус Донбасу" в Конституцію України

Путін заявив про необхідність внести "особливий статус Донбасу" в Конституцію України

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Путін, нормандський формат
Путін, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Путін, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Лідери України, РФ, Франції та Німеччини Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель дають прес-конференцію за підсумками "нормандського саміту". Президент РФ Володимир Путін у своєму вступному слові заявив, що він вважає за необхідне внести "особливий статус" Донбасу в Конституції України.

Також президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність збільшення кількість КПП на лінії розмежування з окупованими територіями Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, Нормандський саміт офіційно завершився.

Також Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

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