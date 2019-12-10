Путін заявив про необхідність внести "особливий статус Донбасу" в Конституцію України

Лідери України, РФ, Франції та Німеччини Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель дають прес-конференцію за підсумками "нормандського саміту". Президент РФ Володимир Путін у своєму вступному слові заявив, що він вважає за необхідне внести "особливий статус" Донбасу в Конституції України.

Також президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність збільшення кількість КПП на лінії розмежування з окупованими територіями Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, Нормандський саміт офіційно завершився.

Також Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.