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09 грудня 2019, понеділок, 22:51 22
Зовнішня політика 2019-12-09T22:58:15+02:00
Українські Новини
Після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" продовжує переговори за "робочою вечерею"

Після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" продовжує переговори за "робочою вечерею"

Анна Рудык
Нормандська четвірка, Нормандська зустріч, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель, Еммануель Макрон
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі в
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі в "нормандському форматі". Фото з сайту Президента України

Лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) після двосторонніх переговорів Президента Володимира Зеленського та Президента РФ Володимира Путіна продовжили зустріч в чотиристоронньому форматі в рамках робочої вечері.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна завершилася. Зараз переговори знову повернулися в формат "четвірки" в рамках робочої вечері", - сказано в ньому.

Перед чотиристороннім самітом Зеленський і Путін окремо зустрічалися з Меркель і окремо - з Макроном.

Переговори в "нормандському форматі" проходили близько двох з половиною годин, після чого перервалася на двосторонню зустріч Зеленського і Путіна, яка тривала більше години.

Поки ніяких деталей про перебіг і підсумки "нормандського саміту" офіційно не повідомлялося.

Після робочого вечері "нормандська четвірка" має дати прес-конференцію для ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Також Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренка і міністрів енергетики.

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