Після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" продовжує переговори за "робочою вечерею"

Лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) після двосторонніх переговорів Президента Володимира Зеленського та Президента РФ Володимира Путіна продовжили зустріч в чотиристоронньому форматі в рамках робочої вечері. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна завершилася. Зараз переговори знову повернулися в формат "четвірки" в рамках робочої вечері", - сказано в ньому. Перед чотиристороннім самітом Зеленський і Путін окремо зустрічалися з Меркель і окремо - з Макроном. Переговори в "нормандському форматі" проходили близько двох з половиною годин, після чого перервалася на двосторонню зустріч Зеленського і Путіна, яка тривала більше години. Поки ніяких деталей про перебіг і підсумки "нормандського саміту" офіційно не повідомлялося. Після робочого вечері "нормандська четвірка" має дати прес-конференцію для ЗМІ. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Також Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренка і міністрів енергетики.