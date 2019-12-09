Переговори Путіна і Зеленського завершилися

Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив прес-секретар Зеленського Юлія Мендель у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Двостороння зустріч між українським Президентом Зеленським і російським Президентом Путіним в рамках "нормандського формату" в Парижі завершилася", - написала вона.

Деталей Мендель не повідомила.

У свою чергу Путін після зустрічі з Зеленським сказав російським журналістам, що зустріч пройшла "добре, по-діловому".

Раніше Офіс Президента повідомляв, що після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандські переговори продовжаться в чотиристоронньому форматі.

Поки ніяких деталей про перебіг і підсумки "нормандського саміту" офіційно не повідомлялося.

Після спільної вечері лідери "нормандського формату" повинні дати прес-конференцію ЗМІ.

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента заявляє, що переговори лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) перервалися заради двосторонньої зустрічі Президента Володимира Зеленського з Президентом Росії Володимиром Путіним і відновляться після неї в чотиристоронньому форматі.

Також стало відомо, що Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.