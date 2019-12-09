Діти в Чернігівській області могли отруїтися небезпечною рослиною

В Чернігівській області двоє дітей, які отруїлися, прийшли до тями в реанімації. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Так, повідомляється, що поліція розслідує обставини трагедії, в якій померла одна дитина, а ще двоє потрапили до реанімації.

"Один хлопчик помер, двоє знаходяться в реанімації Чернігівської обласної лікарні. Після проведеного медиками комплексу реанімаційних заходів життя пацієнтів нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли підлітки, під час гри на околиці села вони з'їли корінь рослини, схожої на отруйний борщівник, і запили її водою з річки. Після цього всім стало погано і діти були госпіталізовані в лікарню.

Відкрито провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (вбивство) (традиційно у разі загибелі -ред).

Поліція проводить досудове розслідування обставин нещасного випадку.

Як повідомляли Українські Новини, у Херсонській області 5-ти і 3-х річна дівчатка потрапили в лікарню через отруєння алкоголем.

А в Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей.