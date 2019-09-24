В Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей

В киевской школе № 36 имени С. П. Королева произошло отравление шести учеников медным купоросом, который принес в учебное заведение один из учеников школы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Киева.\r\nТак, сообщается, что дети были госпитализированы в "Охматдет" и сейчас их жизни ничего не угрожает.\r\nОтмечается, что ответственность за выполнение санитарных правил и норм возлагается на учредителя (собственника) и руководителя общеобразовательного учебного заведения. \r\nДанные о ЧП переданы в Департамент образования и науки исполнительного органа Киевсовета (КГГА) для обеспечения проведения соответствующих мероприятий в школе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ученики и взрослые отравились в школьной столовой в Винницкой области.\r\nРанее в Мукачево школьники отравились неизвестным веществом, дети находились в реанимации. А в прошлом году в школе в Черкассах отравились неизвестным веществом более 50 человек.\r\nТакже после ряда случаев отравления детей в школах, Минобразования посоветовало руководству учебных заведений усилить охрану и пропускной режим.