На Черниговщине трое детей отравились неизвестным веществом: один из них умер

На Черниговщине трое школьников отравились неизвестным веществом, 9-летний мальчик умер. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации "В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15:57 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества трудно отравились трое мальчиков: Николай, 2005 года рождения; Андрей, 2007 года рождения и Михаил 2010 года", сказано в сообщении. Сообщается также, что в 16:30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы. 9-летний Михаил в 18:16 умер. Вечером двух других пострадавших перевели в областную детскую больницу. Что именно употребляли дети, пока неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняются. По данному факту открыли уголовное производство. Ранее в Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем. Кроме того, в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей. Тем временем, в Одесской области годовалая девочка отравилась метадоном, ее мать скрылась от полиции.