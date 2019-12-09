На Черниговщине трое детей отравились неизвестным веществом: один из них умер

На Черниговщине трое школьников отравились неизвестным веществом, 9-летний мальчик умер.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации

"В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15:57 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества трудно отравились трое мальчиков: Николай, 2005 года рождения; Андрей, 2007 года рождения и Михаил 2010 года", сказано в сообщении.

Сообщается также, что в 16:30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы. 9-летний Михаил в 18:16 умер.

Вечером двух других пострадавших перевели в областную детскую больницу.

Что именно употребляли дети, пока неизвестно.

Обстоятельства трагедии выясняются.

По данному факту открыли уголовное производство.

Ранее в Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем.

Кроме того, в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.

Тем временем, в Одесской области годовалая девочка отравилась метадоном, ее мать скрылась от полиции.