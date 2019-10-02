В Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем

Девочки остались без присмотра и отравились алкоголем в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Девочки остались без присмотра и отравились алкоголем в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Сегодня, 2 октября, в Херсонской области две девочки 3-х и 5-ти лет попали в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что правоохранители узнали об инциденте от соседки, которая увидела пострадавших детей на улице. Работники ювенальной превенции и Чаплинского отделения полиции, которые приехали на место вызова, отвезли девочек в больницу. Предварительно, у них диагностировали алкогольное отравление.

"В доме, где живут девочки, полицейские обнаружили отца в состоянии сильного алкогольного опьянения. В комнате сотрудники полиции увидели бутылки вина, которыми, возможно, и отравились дети, оставленные без присмотра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья девочек состоит на учете как такая, что находится в сложных жизненных обстоятельствах. Мать пострадавших поехала на заработки. В отношении отца составили административный протокол.

Дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы после изучения ситуации и проведения ряда проверок.

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