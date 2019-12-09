Вищий антикорупційний суд хоче купити снігоприбиральну машину за 100 тис. гривень

Вищий антикорупційний суд планує придбати машину для прибирання снігу за 100 тис гривень.

Про свідчать плани закупівель відомства у системі публічних закупівель Prozorro, передають Українські Новини.

Початок процедури закупівлі було заплановано на листопад, проте даних про оголошення тендеру в системі закупівель поки немає.

У плані закупівлі вказано, що машина для прибирання снігу необхідна для здійснення правосуддя.

Очікувана вартість закупівлі товару становить 100 тис гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького має намір домовитися з ТОВ "Уа Макс Трейдинг" (Київ) про закупівлю 8,6 тонн меду за 426,4 тис. гривень.

Тим часом Нацполіція закупить одяг за 16 млн гривень у фігуранта свого розслідування. А на початку листопада ДБР повідомило про підозру 5 топ-чиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".