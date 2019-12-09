НАБУ проводить обшуки в Одеській міськраді

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в Одеській міській раді.

Про це Українським Новинам повідомив представник міськради.

Обшуки проходять в департаментах фінансів та комунальної власності.

При цьому співробітники НАБУ не уточнили, в рамках якого кримінального провадження проводять обшук.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура провела обшук у міжнародному аеропорту "Одеса" усправі про можливе заволодіння 11 млн гривень підприємства. Процесуальні дії були проведені в рамках кримінального провадження за фактами заволодіння коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах посадовими особами підрядних організації за договорами проведення ремонтних робіт на території аеропорту.

Раніше СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні".

Також Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України провели обшуки в Ужгородській міській раді, що стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання".