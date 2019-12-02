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02 декабря 2019, понедельник, 12:27 189
Силовые структуры 2019-12-02T13:15:02+02:00
Українські Новини
В аэропорту "Одесса" СБУ провела обыск

В аэропорту "Одесса" СБУ провела обыск

Обыск, Аэропорт
Обыск. Фото: ГПУ
Обыск. Фото: ГПУ

Генеральная прокуратура провела обыск в международном аэропорту "Одесса" по делу о возможном завладении 11 млн гривен предприятия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Департаментом процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры Украины при участии сотрудников Главной контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ провели обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" и офисных помещениях субъектов предпринимательской деятельности, которые выполняли подрядные заказы коммунального предприятия", - сказано в нем.

Отмечается, что процессуальные действия были проведены в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах должностными лицами подрядных организации по договорам проведения ремонтных работ на территории аэропорта.

Следствие считает, что подрядчики по ремонту, действуя через схему завышения объемов и стоимости выполненных работ, незаконно завладели деньгами предприятия на сумму свыше 11 млн гривен.

Для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения в ходе обысков были изъяты оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операциях.

По информации СБУ, руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 26 ноября правоохранители провели обыски у замначальника Киевской таможни Тупальского

Ранее СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче".

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