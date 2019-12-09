Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними

Сьогодні, 9 грудня, президент Росії Володимир Путін приїхав в Єлисейський палац на саміт у нормандському форматі, після якого у нього відбудеться зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава РФ приїхав в Єлисейський палац в супроводі величезного кортежу. Про це свідчить відео, опубліковане на відеохостингу Youtube. Також телеканал "Дощ" повідомив про приїзд президента Росії. Владимир Путин приехал на саммит «нормандской четверки» в Париж. Там пройдет его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая будет полностью закрыта для прессы, включая личных фотографов президентовВидео: Антон Желнов \/ Дождь pic.twitter.com\/oGmLs3Whjw — Телеканал Дождь (@tvrain) December 9, 2019 Крім того, величезний кортеж Путіна супроводжували місцеві поліцейські. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=CpF4zS0mNT8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостям". Тим часом в ЄС побоюються, що президент України Володимир Зеленський під час нормандської зустрічі може не реалізувати своє бажання припинити війну на Донбасі.