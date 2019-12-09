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  • Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними
09 грудня 2019, понеділок, 17:43 42
Європа 2019-12-09T19:00:03+02:00
Українські Новини
Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними

Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними

Анна Рудык
Володимир Путін, Нормандська зустріч, нормандський формат, Кортеж

Сьогодні, 9 грудня, президент Росії Володимир Путін приїхав в Єлисейський палац на саміт у нормандському форматі, після якого у нього відбудеться зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава РФ приїхав в Єлисейський палац в супроводі величезного кортежу. Про це свідчить відео, опубліковане на відеохостингу Youtube.

Також телеканал "Дощ" повідомив про приїзд президента Росії.

Крім того, величезний кортеж Путіна супроводжували місцеві поліцейські.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостям".

Тим часом в ЄС побоюються, що президент України Володимир Зеленський під час нормандської зустрічі може не реалізувати своє бажання припинити війну на Донбасі.

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