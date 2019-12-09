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  • Виверження вулкана у Новій Зеландії забрало життя ще п'ятьох: безвісти зникли десятки людей
09 грудня 2019, понеділок, 17:11 12
Світ 2019-12-09T17:42:52+02:00
Українські Новини
Виверження вулкана у Новій Зеландії забрало життя ще п'ятьох: безвісти зникли десятки людей

Виверження вулкана у Новій Зеландії забрало життя ще п'ятьох: безвісти зникли десятки людей

Елизавета Кесельман
Виверження вулкану, Нова Зеландія, Евакуація, Смерть

Виверження вулкана на Білому острові в Новій Зеландії приголомшило всіх своїм масштабом і четвертим рівнем потужності. На даний момент зафіксовано 5 загиблих, 18 поранених, а також десятки зниклих безвісти людей. Про це передає CNN.

Влада відзначають, що на острові все ще знаходяться люди, проте їх кількість не встановлено. Заступник комісара поліції Нової Зеландії ДжонТимс зазначає, що серед загиблих є як і новозеландці, так і іноземні туристи.

Щонайменше, після виверження вулкана з острова було евакуйовано 23 людини, у тому числі п'ятеро загиблих. Решта 18 вижили отримали тілесні ушкодження, деякі отримали важкі опіки.

Джон Тимс зазначає, що на острові все ще знаходяться люди. Їх кількість оцінюється в двозначних цифрах, але влада не знає точно скільки, і "не впевнені в їхній добробут".

Раніше влада заявляла, що вважають, що на острові в момент виверження перебувало менше 50 осіб. Принаймні 30 з цих людей були пасажирами круїзного лайнера "Ovation of the Seas".

Згідно з людьми, які залишаються на острові, немає. Рятувальники не можуть виїхати на острів, оскільки це все ще дуже небезпечно.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 році в Гватемалі знову прокинувся вулкан Фуего з-за якого почали масово евакуювали жителів.

Також у червні на Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна.

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