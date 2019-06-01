На Сицилии проснулся самый большой вулкан Европы - Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы "проснулся". Извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой. Об этом сообщает Repubblica.

Этна - это действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе. Высота Этны составляет 3295 метров над уровнем моря.

Как сообщали Українські Новини, в Италии мощное извержение вулкана Этна спровоцировало землетрясения.

В 2017 на Сицилии также активизировался вулкан Этна, пострадали 10 человек.