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01 июня 2019, суббота, 21:03 69
Происшествия 2019-06-01T21:03:43+03:00
Українські Новини
На Сицилии проснулся самый большой вулкан Европы - Этна

На Сицилии проснулся самый большой вулкан Европы - Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы "проснулся". Извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой. Об этом сообщает Repubblica.

Этна - это действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе. Высота Этны составляет 3295 метров над уровнем моря.

Как сообщали Українські Новини, в Италии мощное извержение вулкана Этна спровоцировало землетрясения.

В 2017 на Сицилии также активизировался вулкан Этна, пострадали 10 человек.

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