На Сицилии проснулся самый большой вулкан Европы - Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы "проснулся". Извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой. Об этом сообщает Repubblica.\r\nЭтна - это действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе. Высота Этны составляет 3295 метров над уровнем моря.\r\n\r\nSee Mount #Etna volcano spews lava and ash into the sky#Etna#Italypic.twitter.com\/jRtyaZMtBh\r\n— The fourth kind (@the4thkindanon) 31 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEruption of Mount Etna, Sicily, Italy.May 30, 2019🎥 Biagio Ragonese#etna #eruption #volcano #mountetna @spann @JimCantore pic.twitter.com\/zTHLWWAnl2\r\n— Buitengebieden (@buitengebieden_) 31 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Италии мощное извержение вулкана Этна спровоцировало землетрясения.\r\nВ 2017 на Сицилии также активизировался вулкан Этна, пострадали 10 человек.