На острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана: есть жертвы

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

На острове, который является туристической достопримечательностью, могли получить ранения около 20 человек. По словам полиции, около 50 человек, многие из которых были туристами, находились на острове или в его окресностях.

"Я могу подтвердить, что есть один смертельный исход, и на основании имеющейся у нас информации, вероятно, будет больше", - заявил заместитель комиссара Джон Тимс на пресс-конференции в Веллингтоне.

Отмечается, что ведомство вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности.



Извержение началось около 14:15 по местному времени (03:15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого.



Власти призывают следить за указаниями спасательных служб, которые появляются. На Уайт-Айленд, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи.

