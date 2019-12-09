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09 декабря 2019, понедельник, 08:55 201
Мир 2019-12-09T09:03:09+02:00
Українські Новини
На острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана: есть жертвы

На острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана: есть жертвы

Таня Войтюк
Новая Зеландия, извержение вулкана, Остров, Тихий океан
Извержение вулкана. Фото: Bloomberg
Извержение вулкана. Фото: Bloomberg

В понедельник, 9 ноября, на вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, в результате которого погиб по меньшей мере один человек и десятки получили ранения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

На острове, который является туристической достопримечательностью, могли получить ранения около 20 человек. По словам полиции, около 50 человек, многие из которых были туристами, находились на острове или в его окресностях.

"Я могу подтвердить, что есть один смертельный исход, и на основании имеющейся у нас информации, вероятно, будет больше", - заявил заместитель комиссара Джон Тимс на пресс-конференции в Веллингтоне.

Отмечается, что ведомство вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности.


Извержение началось около 14:15 по местному времени (03:15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого.

Власти призывают следить за указаниями спасательных служб, которые появляются. На Уайт-Айленд, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. 

Как сообщали Українські Новини, в июне на Сицилии проснулся самый большой вулкан Европы - Этна. Напомним, в 2018 году в Гватемале снова проснулся вулкан Фуэго из-за которого начали массово эвакуировали жителей.

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