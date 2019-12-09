Поліція надягли електронний браслет на Альперіна

Поліція надягли електронний браслет контролю на бізнесмена Вадима Альперіна після того, як він вийшов з СІЗО.

Про це Українським Новинам повідомили в поліції.

"Вже одягли браслет", - сказав співробітник відомства.

Альперін вийшов з СІЗО після внесення застави в розмірі 70 млн гривень, однак браслет йому не змогли надіти.

НАБУ підозрює Альперіна в скоєнні низки злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (створення злочинної організації; ухилення від сплати податків; зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці.

Після цього адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що його клієнт не ховається і вперше чує про разшук.

Тим часом, після затримання Альперіна в НАБУ відмовилися від подарунка Зеленського.