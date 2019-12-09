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  • У день зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі утворилися рекордні пробки
09 грудня 2019, понеділок, 16:08 22
Європа 2019-12-09T17:00:02+02:00
Українські Новини
У день зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі утворилися рекордні пробки

У день зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі утворилися рекордні пробки

Валерия Назаренко
Париж, Франція, Нормандська зустріч
Париж. Фото: pixabay
Париж. Фото: pixabay

Сьогодні вранці у Франції через продовження страйку затори побили рекорд і досягли 631 кілометра.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Так, повідомляється, що напередодні нового дня демонстрацій у Франції, запланованого на вівторок, компанія SNCF, оператор французьких залізниць, а також паризький оператор автобусів і метро RATP оголосили про перебої в роботі транспорту.

Рекорд ранкових заторів на паризьких дорогах був побитий у понеділок вранці, 631 кілометр сукупних заторів був зафіксований о 8.53 ранку.

Останній рекорд був у жовтні минулого року - 629 кілометрів.

Абсолютний рекорд заторів в Іль-де-Франсе, однак, датується лютим 2018-го (739 км сукупних заторів, в основному через снігопад). Наголошується, що 5 грудня на вулиці країни вийшли близько 800 тисяч людей проти пенсійної реформи Макрона.


Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 9 грудня, відбудеться "нормандська зустріч".

Також ЗМІ повідомляли, що окрема зустріч Путіна з Зеленським відбудеться після переговорів "четвірки".

Крім того,стало відомо, яких чиновників взяв із собою Зеленський на "нормандську зустріч".

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