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09 грудня 2019, понеділок, 15:06 22
Силові структури 2019-12-09T17:00:03+02:00
Українські Новини
У "Укроборонпрому" вкрали дві будівлі, - Найєм

У "Укроборонпрому" вкрали дві будівлі, - Найєм

Ярина Вацяк
Завод, Маяк, Укроборонпром, Мустафа Найєм

Заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм заявляє, що 2 будівлі заводу "Маяк" (Київ), екс-заступник гендиректора якого попався при отриманні $200 тис. хабара, незаконно були переписані на приватні структури.

Про це Найєм написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вчора ми дізналися, що за місяць до нашого приходу у держконцерн вкрали дві будівлі. Буквально. Внесли зміни до реєстру і переписали на приватні структури. Йдеться про дві будівлі заводу "Маяк", одну з яких колишній заступник директора заводу Юрій Лошаков намагався продати за ціною в чотири рази нижче оціночної", - написав він.

За його словами, в рамках справи відбулося затримання при спробі отримати хабар у 2 млн доларів.

Наразі все майно "Маяка" заарештовано судом.

"А вчора ми отримали виписку з реєстру на цю ж будівлю, і виявилося, що поки СБУ затримувала шулерів, в систему були внесені зміни. Тепер будівля належить не заводу, а якомусь ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачі квадратних метрів був підписаний при тому ж самому Юрію Лошакову", - написав Найєм.

Також Найєм додав, що на момент внесення змін в систему реєстратор Олексій Прошкін не мав права доступу до реєстру, його повноваження були анульовані рішенням відповідного департаменту Міністерства юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, Найєм отримав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому".

Найєм отримує зарплату в 10 разів більше, ніж його начальник Абромавичус. Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус задекларував квадроцикл акції шведської компанії.

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