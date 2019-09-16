Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус задекларировал квадроцикл и акции шведской компании

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус задекларировал квадроцикл BRP Outlander, 2 часов Patek Phillippe и акции акционерного общества Lobiu Sala AB (Швеция) в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Доходы Абромавичуса за 2018 год составили 1,017 млн гривен от сдачи имущества в аренду, 6,512 тыс. гривен страховых выплат, 34,379 млн гривен в виде страховки для члена семьи.

Доход Жены Абромавичуса Екатерины Рыбаченко составил 415,281 тыс. гривен зарплаты за основным местом работы, 29,166 млн гривен зарплаты по совместительству, 661,793 тыс. гривен дополнительного блага, 471,357 тыс. гривен доходов от ценных бумаг, а также 526,654 тыс. гривен доходов от инвестиционной деятельности.

Также Абромавичус задекларировал 50 тыс. долларов наличных средств, 625,795 тыс. гривен, 11410 тыс. гривен и 474 евро в Альфа-Банке.

Рыбаченко задекларировала 639,516 тыс. долларов в Альфа-Банке и 278,01 тыс. гривен в Райфайзен Банке Аваль.

Согласно декларации, у менеджера в совместной собственности с женой квартира в Литве, а также нежилые помещения в Киеве (площадью 81,4 кв. м).

У Рыбаченко в собственности 2 квартиры в Киеве, 1 квартира в Ялте, дачный домик в Лебедовке Вышгородского района Киевской области, 3 земельных участка и 2 паркинга.

Также в собственности Абромавичуса коллекция произведений современного исскусства, а у его жены - мебель Bulthaupt и ювелирные украшения.

В собственности Абромавичуса нет автомобилей, а его жена владеет Porsсhe Cayenne 2012 года выпуска и Volvo XC90 2016 года выпуска.

Также Абромавичус задекларировал 100 акций компании Lobiu Sala AB номинальной стоимостью 308 гривен, а его жена - 616 облигаций внутреннего государственного займа номинальной стоимостью 26,329 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 30 августа Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.