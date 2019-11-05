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05 ноября 2019, вторник, 15:25 237
Силовые структуры 2019-11-05T15:41:23+02:00
Українські Новини
Экс-замгендиректора завода "Маяк" попался при получении $200 тыс. взятки

Экс-замгендиректора завода "Маяк" попался при получении $200 тыс. взятки

Укроборонпром, Взяточничество, взятка чиновнику

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя генерального директора завода "Маяк", который входит в государственный концерн "Укроборонпром", при получении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Экс-заместитель генерального директора завода "Маяк" обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса ОАО "Завод "Маяк" через систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только 2 миллиона американских долларов", - сказано в нем.

Правоохранители задержали бывшего замгендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме 200 тыс. долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, продолжаются обыски на территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района.

Проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

Как сообщали Українськi Новини, "друг" Зеленского и Богдана вымогал $1,5 млн за назначение на госдолжность.

Также сотрудника НБУ подозревают в вымогательстве $50 тыс. взятки.

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