В уряді закликали українців не читати про результати саміту в російських ЗМІ

Перед майбутнім самітом "нормандської четвірки" і зустрічі Президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Путіна, віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що майбутній саміт "нормандської четвірки" є дипломатичним настанням України.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Кулеба зазначив, що вірить в успіх української делегації на саміті завдяки українському режисеру Олегу Сенцової. За словами віце-прем'єра, те, що Сенцов повернеться з російської в'язниці в Україні мало хто вірив, але це все ж сталося.

"Зараз багато людей не вірять в повернення Донбасу з Кримом. Але і їх повернемо", - заявив він.

Український чиновник зазначив, що переговори будуть важкими і застеріг своїх передплатників від читання новин про результати саміту в російських ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.