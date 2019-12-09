підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • В уряді закликали українців не читати про результати саміту в російських ЗМІ
09 грудня 2019, понеділок, 14:51 10
Політика 2019-12-09T14:54:22+02:00
Українські Новини
В уряді закликали українців не читати про результати саміту в російських ЗМІ

В уряді закликали українців не читати про результати саміту в російських ЗМІ

Таня Войтюк
нормандський формат, Нормандська зустріч, Дмитро Кулеба, ЗМІ
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Перед майбутнім самітом "нормандської четвірки" і зустрічі Президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Путіна, віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що майбутній саміт "нормандської четвірки" є дипломатичним настанням України.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Кулеба зазначив, що вірить в успіх української делегації на саміті завдяки українському режисеру Олегу Сенцової. За словами віце-прем'єра, те, що Сенцов повернеться з російської в'язниці в Україні мало хто вірив, але це все ж сталося.

"Зараз багато людей не вірять в повернення Донбасу з Кримом. Але і їх повернемо", - заявив він.

Український чиновник зазначив, що переговори будуть важкими і застеріг своїх передплатників від читання новин про результати саміту в російських ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Більше новин про: нормандський формат Нормандська зустріч Дмитро Кулеба ЗМІ

Архів
Новини
В  Університеті Державної фіскальної служби відбудеться Перший податковий конгрес 14:58
У 2020 році EVA запустить власну службу кур'єрської доставки 14:53
Під Києвом Daewoo збив двох дітей і зніс стовп: постраждалі в реанімації 14:53
В уряді закликали українців не читати про результати саміту в російських ЗМІ 14:51
У Німеччині вимагають від Росії готовності піти на компроміс у питанні Донбасу 14:30
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Харківський губернатор першим виконав розпорядження Зеленського з перевірки пожежної безпеки 16:00
РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 16:16
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Дозаправка у повітрі. Фото: Facebook/ВСУ
Вперше за 20 років ЗСУ вдалося дозаправити винищувач в повітрі 17:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok