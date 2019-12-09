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09 грудня 2019, понеділок, 14:30 11
Європа 2019-12-09T14:37:43+02:00
Українські Новини
У Німеччині вимагають від Росії готовності піти на компроміс у питанні Донбасу

У Німеччині вимагають від Росії готовності піти на компроміс у питанні Донбасу

Таня Войтюк
нормандський формат, Нормандська зустріч, Хайко Маас, Володимир Зеленський, Путін
Хайко Маас. Фото: Twitter/Heiko Maas
Хайко Маас. Фото: Twitter/Heiko Maas

Напередодні саміту "нормандської четвірки", міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав Російську Федерацію піти на компроміс у питанні врегулювання нестабільної ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє DW.

За словами Маасп, Україна зробила значні кроки в питанні демілітаризації і тим самим пішла назустріч Росії. Він зазначив, що тепер черга за Москвою піти на компроміс у пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі, оскільки, як пояснив глава МЗС ФРН, відносини між Європою та РФ в значній мірі залежать від того, як буде розвиватися ситуація з врегулюванням конфлікту навколо України.

"Президент України Володимир Зеленський зробив явний крок вперед у питанні демілітаризації, тепер ми, природно, чекаємо того ж від Росії", - сказав Маас.

Маас також повідомив, що незважаючи на те, що з часу приходу до влади в Україні Зеленського у врегулюванні конфлікту в Донбасі відбулися зрушення, європейські дипломати, однак, сумніваються в тому, що Путін проявить готовність до компромісу на переговорах в Парижі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зустрінеться з Путіним віч-на-віч в Парижі, а разом з ним в якості радників поїдуть міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

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