У Мінекономіки назвали фінансові втрати України через агресію з боку РФ

У результаті дій Росії, яку Володимир Зеленський публічно назвав країною-агресором, українська економіка в цілому втратила від 50 до 150 млрд доларів.

Про це повідомляє міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов Facebook.

За словами Милованова, в 2014-2015 роках прямі втрати України становили 15-20% ВВП. Загальні втрати становлять від 50 до 150 млрд доларів.

Також міністр зазначив, що в аннексированном Криму і окупованому Донбасі знаходить українське державне майно на суму близько 85 млрд грн, серед них:

- на території АР Крим і р. Севастополя зареєстровано 57,7 тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд грн;

- на території Донецької області - майже 120 тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд грн;

- на території Луганської області - майже 70 тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд. грн.

"За оцінками Фонду державного майна близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на підконтрольних територіях", - додав Милованов.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч у "нормандському форматі", де після переговорів з лідерами "четвірки" Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Путіним.