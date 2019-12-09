У Мінекономіки назвали фінансові втрати України через агресію з боку РФ

У результаті дій Росії, яку Володимир Зеленський публічно назвав країною-агресором, українська економіка в цілому втратила від 50 до 150 млрд доларів. Про це повідомляє міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов Facebook. За словами Милованова, в 2014-2015 роках прямі втрати України становили 15-20% ВВП. Загальні втрати становлять від 50 до 150 млрд доларів. Також міністр зазначив, що в аннексированном Криму і окупованому Донбасі знаходить українське державне майно на суму близько 85 млрд грн, серед них: - на території АР Крим і р. Севастополя зареєстровано 57,7 тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд грн; - на території Донецької області - майже 120 тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд грн; - на території Луганської області - майже 70 тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд. грн. "За оцінками Фонду державного майна близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на підконтрольних територіях", - додав Милованов. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч у "нормандському форматі", де після переговорів з лідерами "четвірки" Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Путіним.