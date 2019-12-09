На Чернігівщині троє дітей отруїлися невідомою речовиною: одна з них померла

На Чернігівщині троє школярів отруїлися невідомою речовиною, 9-річний хлопчик помер.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Чернігівської обладміністрації

"В с. Стахорщина Новгород-Сіверського району о 15:57 8 грудня внаслідок вживання невідомої речовини важко отруїлися троє хлопчиків: Микола, 2005 року народження; Андрій, 2007 року народження і Михайло 2010 року", - сказано в повідомленні.

Повідомляється також, що в 16:30 дітей у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення райлікарні. 9-річний Михайло в 18:16 помер.

Увечері двох інших постраждалих перевели в обласну дитячу лікарню.

Що саме вживали діти, поки невідомо.

Обставини трагедії з'ясовуються.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Раніше в Херсонській області 5-ти і 3-х річна дівчатка потрапили в лікарню через отруєння алкоголем.

Крім того, в Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей.

Тим часом, в Одеській області однорічна дівчинка отруїлася метадоном, її мати сховалася від поліції.