На Чернігівщині троє дітей отруїлися невідомою речовиною: одна з них померла

На Чернігівщині троє школярів отруїлися невідомою речовиною, 9-річний хлопчик помер. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Чернігівської обладміністрації "В с. Стахорщина Новгород-Сіверського району о 15:57 8 грудня внаслідок вживання невідомої речовини важко отруїлися троє хлопчиків: Микола, 2005 року народження; Андрій, 2007 року народження і Михайло 2010 року", - сказано в повідомленні. Повідомляється також, що в 16:30 дітей у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення райлікарні. 9-річний Михайло в 18:16 помер. Увечері двох інших постраждалих перевели в обласну дитячу лікарню. Що саме вживали діти, поки невідомо. Обставини трагедії з'ясовуються. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Раніше в Херсонській області 5-ти і 3-х річна дівчатка потрапили в лікарню через отруєння алкоголем. Крім того, в Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей. Тим часом, в Одеській області однорічна дівчинка отруїлася метадоном, її мати сховалася від поліції.