подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В Одесской области годовалая девочка отравилась метадоном, ее мать скрылась от полиции
22 ноября 2019, пятница, 13:22 888
Происшествия 2019-11-22T13:23:03+02:00
Українські Новини
В Одесской области годовалая девочка отравилась метадоном, ее мать скрылась от полиции

В Одесской области годовалая девочка отравилась метадоном, ее мать скрылась от полиции

Отравление, Наркотик, Метадон, Отравление детей

В Одесской области годовалая девочка без сознания попала в больницу из-за отравления метадоном, который принимала ее мать, сообщает 22 ноября пресс-центр полиции Одесской области.

"Годовалую девочку каретой скорой помощи госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Несмотря на опасность, которая угрожала ребенку, ее мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что именно могло привести к таким последствиям, чтобы ускорить назначение соответствующего лечения", - говорится в сообщении.

В итоге женщина призналась медикам, что девочка могла взять в рот что-то из ее лекарств.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о злостном невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Согласно санкции статьи, женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Но для того, чтобы привлечь фигурантку к ответственности правоохранителям придется установить место ее нахождения, ведь после своего разоблачения она начала скрываться.

Сейчас врачи принимают все возможные меры для спасения ребенка, состояние которого до сих пор остается тяжелым, а полицейские - разыскивают его мать.

Ранее в Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем.

Кроме того, в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.

Больше новостей о: Отравление Наркотик Метадон Отравление детей

Архив
Новости
На Киевщине поезд насмерть сбил женщину 14:23
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Бахматюка 14:00
Иванисов. Фото: 4vlada.com
Сообщник Иванисова по изнасилованию возглавлял компанию Forex 13:59
Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре" 13:44
Правительство Гройсмана выделило 1 млрд гривен на Винницкий аэропорт без разработанного проекта, – СМИ 13:43
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
Аркадий Бабченко. Фото с его личной страницы в Facebook
СБУ засекретила информацию о том, снята ли госохрана с эмигрировавшего в Израиль Бабченко 06:00
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok