В Одесской области годовалая девочка отравилась метадоном, ее мать скрылась от полиции

В Одесской области годовалая девочка без сознания попала в больницу из-за отравления метадоном, который принимала ее мать, сообщает 22 ноября пресс-центр полиции Одесской области.

"Годовалую девочку каретой скорой помощи госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Несмотря на опасность, которая угрожала ребенку, ее мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что именно могло привести к таким последствиям, чтобы ускорить назначение соответствующего лечения", - говорится в сообщении.

В итоге женщина призналась медикам, что девочка могла взять в рот что-то из ее лекарств.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о злостном невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Согласно санкции статьи, женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Но для того, чтобы привлечь фигурантку к ответственности правоохранителям придется установить место ее нахождения, ведь после своего разоблачения она начала скрываться.

Сейчас врачи принимают все возможные меры для спасения ребенка, состояние которого до сих пор остается тяжелым, а полицейские - разыскивают его мать.

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