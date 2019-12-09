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09 грудня 2019, понеділок, 10:36 20
Економіка 2019-12-09T12:00:03+02:00
Українські Новини
Порошенко продовжує переписувати бізнес на сина: на черзі агропідприємства

Порошенко продовжує переписувати бізнес на сина: на черзі агропідприємства

Елена Литвин
зміна власника, агропідприємства, Укрпромінвест-Агро, Петро Порошенко, Олексій Порошенко

Син колишнього Президента Петра Порошенка Олексій став кінцевим бенефіціаром одного з найбільших виробників цукру в Україні агропромислової компанії "Укрпромінвест-Агро" (Київ), змінивши свого батька.

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на даний момент кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Укрпромінвест-Агро" є Олексій Порошенко та здійснює вплив на неї через юрособи CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B. V. і Roshen Group S. a.r.l.

За інформацією аналітичної системи YouControl, бенефіціарний власник цієї компанії змінився в період 23 жовтня-1 листопада.

Також, згідно з реєстром, син Порошенка став бенефіціаром ТОВ "Група Агропродінвест" (Київ), засновником якої є "Укрпромінвест-Агро", а також ряду входять в ТОВ компаній - ПРАТ "ПК " Поділля" (Вінницька область), ТОВ "ПК" Зоря Поділля" (Вінницька область), ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2" (Вінницька область), агрофірма "Дніпроагролан" (Полтавська область), АФ "Іванківці" (Кіровоградська область), ТОВ "Мас-Агро" (Кіровоградська область), ТОВ "Правобережне" (Дніпропетровська область) і ТОВ "Прогрес-НТ" (Полтавська область).

За даними декларації Порошенко від 20 травня, він був кінцевим бенефіціаром всіх зазначених вище компаній.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко переписав частину Roshen на свого сина.

У той же час президент корпорації В'ячеслав Москалевський заявив, що Порошенко не вникає в бізнес після завершення терміну президентських повноважень.

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