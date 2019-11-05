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  • Порошенко не вникает в бизнес после завершения президентского срока, - президент Roshen Москалевский
05 ноября 2019, вторник, 16:27 42
Экономика 2019-11-05T16:30:40+02:00
Українські Новини
Порошенко не вникает в бизнес после завершения президентского срока, - президент Roshen Москалевский

Порошенко не вникает в бизнес после завершения президентского срока, - президент Roshen Москалевский

Roshen, Кондитерские изделия, Петр Порошенко, Вячеслав Москалевский

Президент одного из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что бывший Президент Петр Порошенко не вникает в бизнес после завершения срока президентских полномочий.

Об этом Москалевский сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Порошенко перестал вникать в бизнес очень давно. Он не вникает в него и сейчас", - сказал он.

В свою очередь Москалевский приветствует часть законодательных инициатив новой власти, в частности отмену паевого участия застройщика в развитии инфраструктуры населенного пункта.

Также он отметил, что получал государственные дотации по поддержке молочного направления, хотя он считает их неэффективным инструментом помощи.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Порошенко дал комплиментарное интервью своему "5 каналу" о любимых конфетах Roshen.

Летом Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе.

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