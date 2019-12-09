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09 грудня 2019, понеділок, 10:14 9
Економіка 2019-12-09T10:45:01+02:00
Українські Новини
Акції МХП продовжили падіння 2-й тиждень поспіль і впали нижче $9

Акції МХП продовжили падіння 2-й тиждень поспіль і впали нижче $9

Елена Литвин
біржові показники, котирування на біржі, МХП, Юрій Косюк

З 2 по 6 грудня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі впали на 1,1%, або на 0,1 долара, до 8,84 долара, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, з 2 до 3 грудня котирування впали з 8,94 долара до 8,9 долара, після чого 4-5 грудня спостерігалося їх зростання до позначки в 8,98 долара, однак 6 грудня котирування знову впали до 8,84 долара.

Обсяг торгів останньої угоди склав 28,54 тис. доларів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 14,6% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, тиждень тому акції МХП впали на 2% після різкого підвищення.

Тим часом АМКУ заявив, що в 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших великих учасників ринку.

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