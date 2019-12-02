Акции МХП упали на 2% после резкого повышения на прошлой неделе

С 25 по 29 ноября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже упали на 2%, или на 0,18 доллара, до 9 долларов.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 22 до 25 ноября котировки резко поднялись с 8,82 доллара до 9,18 доллара, после чего 26 ноября упали до отметки в 8,84 доллара и продержались на таком уровне до 28 ноября.

29 ноября котировки немного выросли до 9 долларов.

Объем торгов последней сделки составил 32,211 тыс. долларов.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 13% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, неделю назад акции МХП после 2-недельного роста упали на 2%.

В 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других участников рынка.