В 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других участников рынка, - АМКУ

Антимонопольный комитет (АМКУ) констатирует, что один из крупнейших производителей мяса птицы агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) получил 99% государственных дотаций по программе поддержки животноводства среди других крупных участников рынка первичной реализации курятины в 2018 году.

Об этом говорится в отчете о результатах исследования общегосударственного рынка мяса курятины за 2016-2018 года, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в 2018 году наибольшие суммы средств госпомощи участники рынка получали по бюджетной программе "Государственная поддержка отрасли животноводства".

При этом из 973,297 млн гривен, которые получили крупнейшие участники рынка курятины в рамках указанной программы, 99% средств получила группа "МХП".

В 2017 году основные участники рынка получали наибольшие суммы средств по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" - общая сумма составила 1,532 млрд гривен, 90% из которых также получил МХП.

Однако АМКУ отметил, что предоставленная МХП господдержка не привела к существенному изменению доли МХП на общегосударственном рынке первичной реализации куриного мяса в течение исследуемого периода, поскольку полученная в процессе исследования информация свидетельствует о постепенном уменьшении рыночного влияния агрохолдинга на рынке.

Как сообщали Українськi Новини, ранее АМКУ установил признаки монопольного положения у МХП.

При этом МХП заинтересован в покупке земли.