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09 грудня 2019, понеділок, 10:05 11
ЗМІ 2019-12-09T10:07:44+02:00
Українські Новини
За місяць в Україні напали на 5 журналістів, - НСЖУ

За місяць в Україні напали на 5 журналістів, - НСЖУ

Елизавета Драбкина
Журналіст, Побиття журналіста, НСЖУ
Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org
Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org

Національна спілка журналістів (НСЖУ) зафіксувала 5 випадків застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків в листопаді.

Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передають Українські Новини.

Зазначається, що 3 інциденту були зафіксовані у Києві та Київській області, та по одному - у Тернопільській області та в Миколаєві.

"У листопаді, після проведення спеціальних парламентських слухань з безпеки журналістів, відзначаємо, що Національна поліція оперативно реагує на повідомлення про перешкоджання та одразу відкриває відповідні кримінальні провадження. Але ситуація з безпекою журналістів в Україні лишається тривожною", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У цілому з початку 2019 року в Україні було зафіксовано 65 проявів фізичної агресії проти журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ зафіксував 4 випадки побиття журналістів під час виконання професійних обов'язків у жовтні.

НСЖУ виступає за щорічне проведення публічних парламентських слухань з безпеки журналістів.

НСЖУ домовився з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, про те, що справи про напади на журналістів будуть взяті керівництвом міністерства під особливий контроль.

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