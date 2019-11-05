подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 14:03 279
СМИ 2019-11-05T16:00:03+02:00
Українські Новини
За месяц в Украине напали на четырех журналистов, - НСЖУ

За месяц в Украине напали на четырех журналистов, - НСЖУ

Журналист, НСЖУ, Нападение на журналиста
Журналист. Фото: Факты
Журналист. Фото: Факты

Национальный союз журналистов (НСЖУ) зафиксировал 4 случая применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей в октябре.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями, передают Українські Новини.

Отмечается, что два инцидента были зафиксированы в Киеве, и по одному - на Волыни и в Кировоградской области.

"Фактически каждые 5 дней в Украине применяется сила против работников СМИ. Чтобы защитить права работников СМИ на профессию, а граждан - на правду, государство должно обеспечить оперативные расследования атак и надлежащее наказание нападающих", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В целом с начала 2019 года в Украине было зафиксировано 60 проявления физической агрессии в отношении журналистов.

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ зафиксировал 90 случаев физической агрессии в отношении журналистов в 2017 году, в связи с чем предлагает Верховной Раде на слушаниях признать тотальную безнаказанность за преступления против журналистов

Больше новостей о: Журналист НСЖУ Нападение на журналиста

Архив
Новости
В Украине создадут новый "Фонд национального богатства" за 250 млн гривен 16:16
После пересчета голосов ЦИК признал депутатом Рады Рудыка в округе №198 16:15
"Метинвест" модернизировал листопрокатный стан "1700" на Мариупольском меткомбинате 16:14
Из окна психбольницы Павлова в Киеве выпрыгнули три девочки 15:57
Президент Roshen планирует построить новую молочную ферму 15:50
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok