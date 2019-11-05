За месяц в Украине напали на четырех журналистов, - НСЖУ

Национальный союз журналистов (НСЖУ) зафиксировал 4 случая применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей в октябре.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями, передают Українські Новини.

Отмечается, что два инцидента были зафиксированы в Киеве, и по одному - на Волыни и в Кировоградской области.

"Фактически каждые 5 дней в Украине применяется сила против работников СМИ. Чтобы защитить права работников СМИ на профессию, а граждан - на правду, государство должно обеспечить оперативные расследования атак и надлежащее наказание нападающих", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В целом с начала 2019 года в Украине было зафиксировано 60 проявления физической агрессии в отношении журналистов.

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ зафиксировал 90 случаев физической агрессии в отношении журналистов в 2017 году, в связи с чем предлагает Верховной Раде на слушаниях признать тотальную безнаказанность за преступления против журналистов