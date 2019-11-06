НСЖУ за ежегодное проведение публичных парламентских слушаний по безопасности журналистов

Национальный союз журналистов Украины выступает за ежегодное проведение публичных парламентских слушаний по безопасности журналистов.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко выступая на парламентский слушаниях относительно безопасности работы журналистов, передают Українськi Новини.

Он озвучил эту инициативу в числе предложений НСЖУ по защите журналистов.

Также Томиленко предложил ввести в МВД, ГПУ и других правоохранительных органах специальных должностных лиц, которые будут персонально ответственны за расследование и доведение до суда дел по преступлениям против журналистов.

"Защитите украинского журналиста, защитить себя, защитите свое будущее и свое государство – наше государство Украину. И тогда общество получит сигнал – бить журналиста нельзя и украинцы перестанут боятся отпускать детей учиться на журналистов", - подытожил свое выступление глава НСЖУ.

Как сообщали Українські Новини, на парламентских слушаниях в среду Бородянский выступил с инициативой введения уголовной ответственности за манипуляцию информацией.

Глава НСЖУ Томиленко, комментируя инициативу министра культуры отметил, что начинать нужно с обеспечения безопасности журналистов. Также Бородянский намерен инициировать усиление законодательной защиты журналистов.