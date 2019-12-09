Цієї зими Україні не загрожують проблеми з опаленням навіть без угоди про транзит газу, - Гончарук

За його словами, зараз в енергетичному плані Україні нічого не загрожує, навіть якщо не вдасться швидко досягти угоди про транзит російського газу в Європу через Україну.

Гончарук також нагадав, що термін транзитного договору закінчується 1 січня 2020 року.