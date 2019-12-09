Цієї зими Україні не загрожують проблеми з опаленням навіть без угоди про транзит газу, - Гончарук

Тим часом як Кабінет Міністрів збирається зафіксувати ціну на газ на січень-квітень 2020, ппрем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що цієї зими Україна забезпечена всіма необхідними ресурсами для проходження опалювального періоду, передає РБК-Україна. За його словами, зараз в енергетичному плані Україні нічого не загрожує, навіть якщо не вдасться швидко досягти угоди про транзит російського газу в Європу через Україну. Гончарук також нагадав, що термін транзитного договору закінчується 1 січня 2020 року. "Нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років з достатніми обсягами газу, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі. Ми сприймаємо цей контракт не тільки як економічний. Цей контракт, насамперед, політичний і безпековий підтекст", - підкреслив прем'єр. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Президент України Володимир Зеленський їде на саміт "нормандської четвірки" в Париж з участю російського лідера Володимира Путіна, де він може підняти питання транзиту газу без прив'язки до Донбасу.