Кабмин зафиксирует цену на газ на январь-апрель 2020

Кабинет Министров намерен внести изменения в положения о специальных обязательствах (ПСО) для внедрения фиксированной страховой цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепла, которая будет действовать с 1 января 2020 года по 30 апреля 2020 года.

Данный проект постановления был опубликован на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передают Українські Новини.

"Это даст возможность внедрить рыночный механизм совершения "Нефтегазом" продажи газа по сниженной фиксированной цене с 1 января 2020 до 1 мая 2020 года. В случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с "Нефтегазом" по фиксированной цене в указанный период, компания будет осуществлять продажу газа по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями", - говорится в нем.

Отмечается, что целью госрегулирования является обеспечение стабильности, и доступности газа в период января-апреля 2020 года в условиях потенциального отсутствия транспортировки газа украинской газотранспортной системой.

Сообщается, что по информации "Нефтегаза", в случае отсутствия транзита газа с 1 января 2020 года цены на газ могут увеличиться в 2,2 раза или на 5 852 гривен/тыс. куб. м до 10 751 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) в сравнении с ноябрем 2019 года.

В свою очередь для бытовых потребителей и производителей тепла, которые откажутся от страховой цены, и в случае не подписания транзитного контракта с "Газпромом", их расходы на закупку газа могут увеличиться на 45%.

Данное постановление вступает в силу на следующий день после его публикации и действует с 1 января 2020 по 30 апреля 2020.

Как сообщали Українські Новини, ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.



"Нефтегаз Украины" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).



Тем временем, 2 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.