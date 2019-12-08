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08 грудня 2019, неділя, 22:08 40
Силові структури 2019-12-09T00:30:02+02:00
Українські Новини
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення

У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення

Ярина Вацяк
віче на Майдані, Майдан Незалежності, Акція протесту, порушення

Національна поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку під час проведення віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) на Майдані Незалежності в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

"Під час заходів на Майдані Незалежності грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: на одну особу склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", - йдеться в ньому.

Наголошується, що у віче взяли участь близько 8 тис. осіб.

При цьому до охорони правопорядку було залучено близько 1,5 тис. правоохоронців – співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національна гвардія.

Щоб уникнути конфліктних ситуацій також були залучені співробітники поліції діалогу.

Згідно з повідомленням, наразі біля Офісу Президента на вулиці Банковій масові заходи, в яких беруть участь близько 2 тис. осіб, тривають.

Правоохоронці продовжують забезпечувати публічний порядок і безпеку до завершення запланованих акцій.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки.

Тим часом Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".

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