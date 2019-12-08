У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення

Національна поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку під час проведення віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) на Майдані Незалежності в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

"Під час заходів на Майдані Незалежності грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: на одну особу склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", - йдеться в ньому.

Наголошується, що у віче взяли участь близько 8 тис. осіб.

При цьому до охорони правопорядку було залучено близько 1,5 тис. правоохоронців – співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національна гвардія.

Щоб уникнути конфліктних ситуацій також були залучені співробітники поліції діалогу.

Згідно з повідомленням, наразі біля Офісу Президента на вулиці Банковій масові заходи, в яких беруть участь близько 2 тис. осіб, тривають.

Правоохоронці продовжують забезпечувати публічний порядок і безпеку до завершення запланованих акцій.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки.

Тим часом Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".