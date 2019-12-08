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  • Путін і Лукашенко не підписали документів про інтеграцію Білорусі, - ЗМІ
08 грудня 2019, неділя, 20:58 13
Світ 2019-12-08T22:30:02+02:00
Українські Новини
Путін і Лукашенко не підписали документів про інтеграцію Білорусі, - ЗМІ

Путін і Лукашенко не підписали документів про інтеграцію Білорусі, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Олександр Лукашенко, Путін, Росія-Білорусь, Інтеграція Білорусі і Росії

Після мітингів у Мінську проти інтеграції, в Сочі за підсумками 5-годинної зустрічі президенти Білорусі і Росії не підписували жодних документів щодо поглибленої інтеграції.

Про підписання угод не оголошувала ні російська, ні білоруська сторона, повідомляє "Європейська правда".

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що сторони зібралися на зустріч, щоб подивитися, як іде робота над аналізом союзного договору і відповідними питаннями.

"Ми не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому ... Рівні умови - більше нічого не треба. Ми не просимо, як деякі кажуть, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і за $200 купувати газ (зараз ціна на російський газ для Білорусі становить $127 за 1 тис. куб. м) і купувати нафту не за $63 за барель. Головне, щоб рівні були умови", - сказав він.

У Кремлі заявили, що "сторонам вдалося істотно зблизити позиції з цілого ряду питань, включаючи сферу нафти і газу".

Також повідомляється, що Лукашенко і Путін проведуть ще одну зустріч 20 грудня в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь і Росія працюють над створенням єдиного уряду і парламенту. Раніше Олександр Лукашенко назвав умови для інтеграції з Росією.

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