Беларусь и Россия работают над созданием единого парламента и правительства

Беларусь и Россия продолжают работу над согласованием дорожных карт углубленной интеграции, которая предусматривает создание единого парламента и правительства с определенными полномочиями.

Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко в ходе международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве, пишет Tut.by.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года — прим.ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - сказал он.

Семашко рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но еще надо прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.

Как сообщали Українські Новини, ранее Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Также Лукашенко в день выборов назвал условия интеграции с Россией.