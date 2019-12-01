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01 декабря 2019, воскресенье, 09:14 116
Политика мира 2019-12-01T09:18:41+02:00
Українські Новини
Беларусь и Россия работают над созданием единого парламента и правительства

Беларусь и Россия работают над созданием единого парламента и правительства

Интеграция Беларуси и России, Александр Лукашенко, Путин, Россия-Беларусь

Беларусь и Россия продолжают работу над согласованием дорожных карт углубленной интеграции, которая предусматривает создание единого парламента и правительства с определенными полномочиями.

Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко в ходе международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве, пишет Tut.by.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года — прим.ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - сказал он.

Семашко рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но еще надо прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.

Как сообщали Українські Новини, ранее Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Также Лукашенко в день выборов назвал условия интеграции с Россией.

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