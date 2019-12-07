В Минске митингуют против "углубления интеграции" с Россией

Пока в Сочи белорусский президент Александр Лукашенко встречается с президентом России Владимиром Путиным, в Минске протестовали против более тесной интеграции с Москвой, сообщает "BBC Украина".

Как ожидается, на этой встрече может быть подписана программа "углубления интеграции" между Беларусью и Россией.

В центр белорусской столицы, на Октябрьскую площадь вышло несколько сотен человек. Они образовали живую цепь.

Люди держали плакаты против интеграции с РФ и выкрикивали "Живет Беларусь".

Правоохранители не трогали митингующих, но сообщали в мегафон, что акция незаконна. В один из моментов между протестующими и милицией возникла небольшая потасовка.

В Киеве также состоялась акция в поддержку белорусских протестующих.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь и Россия работают над созданием единого парламента и правительства.



Ранее Лукашенко в день выборов назвал условия интеграции с Россией.



В 2018 году Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.



