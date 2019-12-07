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  • В Минске митингуют против "углубления интеграции" с Россией
07 декабря 2019, суббота, 19:15 171
Мир 2019-12-07T19:18:06+02:00
Українські Новини
В Минске митингуют против "углубления интеграции" с Россией

В Минске митингуют против "углубления интеграции" с Россией

Валерия Назаренко
Россия, Беларусь, Интеграция Беларуси и России
Беларусь. Фото:
Беларусь. Фото: "Радио Свобода"

Пока в Сочи белорусский президент Александр Лукашенко встречается с президентом России Владимиром Путиным, в Минске протестовали против более тесной интеграции с Москвой, сообщает "BBC Украина".

Как ожидается, на этой встрече может быть подписана программа "углубления интеграции" между Беларусью и Россией.

В центр белорусской столицы, на Октябрьскую площадь вышло несколько сотен человек. Они образовали живую цепь.

Люди держали плакаты против интеграции с РФ и выкрикивали "Живет Беларусь".

Правоохранители не трогали митингующих, но сообщали в мегафон, что акция незаконна. В один из моментов между протестующими и милицией возникла небольшая потасовка.

В Киеве также состоялась акция в поддержку белорусских протестующих.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь и Россия работают над созданием единого парламента и правительства. 

Ранее Лукашенко в день выборов назвал условия интеграции с Россией. 

В 2018 году Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России. 

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