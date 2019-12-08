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08 грудня 2019, неділя, 19:40 13
Зовнішня політика 2019-12-08T22:15:02+02:00
Українські Новини
Україна ні на міліметр не відступить від "червоної лінії", - Пристайко

Україна ні на міліметр не відступить від "червоної лінії", - Пристайко

Таня Войтюк
Нормандська четвірка, Нормандська зустріч, нормандський формат, Вадим Пристайко
Заступник міністра закордонних справ україни Вадим Пристайко
Заступник міністра закордонних справ україни Вадим Пристайко

Україна їде на зустріч в "нормандському форматі" з трьома визначеними цілями, які озвучила прес-секретар Президента України Юлія Мендель і в першу чергу заради українських полонених у російських тюрмах і заради українців на окупованих територіях.

Про це повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Завтра Нормандський саміт... Наша головна "червона лінія", від якої не відступимо ні на один міліметр, - міжнародно визнана державний кордон України", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявляє, що має план передачі Україні контролю над неконтрольованим ділянками державного кордону з Росією на Донбасі відмінний від того, який передбачений в "мінських домовленостях", однак відмовляється розкривати його суть до проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

У неділю, 8 грудня, близько 15 тис. людей зібралися на віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) на Майдані Незалежності в Києві.

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