Несмотря на общенациональный траур, на Майдане собрался митинг "Нет капитуляции"

Около 15 тысяч человек собрались на вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Организаторы акции собрали вече, чтобы "напомнить власти о "красных линиях".

Кроме того, они выступают в поддержку протестов, которые проходят в Беларуси против переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина.

Они отмечают, что Украина не должна идти на политические компромиссы в виде прекращения международных судебных процессов против России, федерализации, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, а также в виде уступок относительно Крыма.

Протестующие выкрикивают лозунт: "Нет капитуляции!".

Вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане

Акцию проводят оппозиционные к действующей власти партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Во вторник лидеры партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подписали заявление с призывом выйти на Майдан, чтобы "напомнить о "красных линиях".

Отметим, что сегодня, 8 декабря, Президент Владимир Зеленский объявил траур в Украине по погибшим в одесском колледже.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский накануне "нормандской встречи" провел заседание СНБО в закрытом режиме.

Ранее Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.