подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 декабря 2019, воскресенье, 13:35 292
Общество 2019-12-08T13:46:03+02:00
Українські Новини
Несмотря на общенациональный траур, на Майдане собрался митинг "Нет капитуляции"

Несмотря на общенациональный траур, на Майдане собрался митинг "Нет капитуляции"

Анна Рудык
Акции протеста, Нормандская встреча, вече на Майдане, Владимир Зеленский
Вече
Вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане

Около 15 тысяч  человек собрались на вече "Красные линии" для Зеленского" накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Организаторы акции собрали вече, чтобы "напомнить власти о "красных линиях".

Кроме того, они выступают в поддержку протестов, которые проходят в Беларуси против переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина.

Они отмечают, что Украина не должна идти на политические компромиссы в виде прекращения международных судебных процессов против России, федерализации, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, а также в виде уступок относительно Крыма.

Протестующие выкрикивают лозунт: "Нет капитуляции!".

Вече Вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане

Акцию проводят оппозиционные к действующей власти партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Во вторник лидеры партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подписали заявление с призывом выйти на Майдан, чтобы "напомнить о "красных линиях".

Отметим, что сегодня, 8 декабря, Президент Владимир Зеленский объявил траур в Украине по погибшим в одесском колледже. 

Как сообщали Українські Новини, Зеленский накануне "нормандской встречи" провел заседание СНБО в закрытом режиме.

Ранее Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Больше новостей о: Акции протеста Нормандская встреча вече на Майдане Владимир Зеленский

Архив
Новости
Вече
Несмотря на общенациональный траур, на Майдане собрался митинг "Нет капитуляции" 13:35
Сегодня киевская подземка может изменить работу из-за футбола 13:21
ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ 12:56
В Доме-музее Булгакова стартовала предаукционная выставка антиквариата 12:01
Спасатели разбирают завалы одесского колледжа. Фото: ГосЧС
Под завалами в одесском колледже нашли тела еще двух погибших 10:56
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
В пятницу доллар резко обвалился: курс валют на межбанке 17:07
Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики "Венецианской комиссии" 11:15
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко 14:49
Абромавичусу СБУ дало доступ к гостайне Украины несмотря на литовский паспорт 14:38 Документ
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok