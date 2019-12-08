Гончарук доручив голові ДСНС в Одесі піти з посади "за власним" через пожежі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук взяв розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу під особистий контроль, а також доручив голові Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс) Миколі Чечеткину відсторонити від виконання обов'язків начальника головного управління ГочЧС в Одеській області Віктора Федорчака на час розслідування.

Про це Гончарук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хід розслідування пожежі в коледжі я беру під особистий контроль... Надав доручення голові ДСНС негайно відсторонити від виконання обов'язків на час розслідування начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника з профілактики Михайла Вовка, і прийняти відповідні кадрові рішення. Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами сталися в одній області - неприпустима!" - написав він.

Також прем'єр доручив голові Одеської обласної державної адміністрації Максиму Куцому відсторонити керівника департаменту освіти Олександра Левчака і також прийняти стосовно нього відповідні кадрові рішення.

Крім цього, Гончарук доручив міністерці освіти і науки Ганні Новосад провести найближчим часом інвентаризацію всіх навчальних закладів і навести порядок у навчальних закладах, а Міністерству внутрішніх справ - у найближчі терміни надати план заходів із протипожежної безпеки по всій Україні.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих у пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 10 чоловік.

Нагадаємо, у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій.