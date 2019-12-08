підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 грудня 2019, неділя, 18:41 11
Суспільство 2019-12-08T18:46:50+02:00
Українські Новини
Гончарук доручив голові ДСНС в Одесі піти з посади "за власним" через пожежі

Гончарук доручив голові ДСНС в Одесі піти з посади "за власним" через пожежі

Таня Войтюк
Пожежа в Одесі, Одеський коледж, Одеса, пожежа, Гончарук
Олексій Гончарук в Одесі. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук в Одесі. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук взяв розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу під особистий контроль, а також доручив голові Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс) Миколі Чечеткину відсторонити від виконання обов'язків начальника головного управління ГочЧС в Одеській області Віктора Федорчака на час розслідування.

Про це Гончарук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хід розслідування пожежі в коледжі я беру під особистий контроль... Надав доручення голові ДСНС негайно відсторонити від виконання обов'язків на час розслідування начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника з профілактики Михайла Вовка, і прийняти відповідні кадрові рішення. Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами сталися в одній області - неприпустима!" - написав він.

Також прем'єр доручив голові Одеської обласної державної адміністрації Максиму Куцому відсторонити керівника департаменту освіти Олександра Левчака і також прийняти стосовно нього відповідні кадрові рішення.

Крім цього, Гончарук доручив міністерці освіти і науки Ганні Новосад провести найближчим часом інвентаризацію всіх навчальних закладів і навести порядок у навчальних закладах, а Міністерству внутрішніх справ - у найближчі терміни надати план заходів із протипожежної безпеки по всій Україні.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих у пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 10 чоловік.

Нагадаємо, у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій.

Більше новин про: Пожежа в Одесі Одеський коледж Одеса пожежа Гончарук

Архів
Новини
Україна ні на міліметр не відступить від "червоної лінії", - Пристайко 19:40
Зустріч лідерів "нормандської четвірки": став відомий графік саміту 19:08
Гончарук доручив голові ДСНС в Одесі піти з посади "за власним" через пожежі 18:41
Остаточне рішення по кредиту Україні ще не прийняли, - МВФ 18:20
Дозаправка у повітрі. Фото: Facebook/ВСУ
Вперше за 20 років ЗСУ вдалося дозаправити винищувач в повітрі 17:57
більше новин
Харківський губернатор першим виконав розпорядження Зеленського з перевірки пожежної безпеки 16:00
РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 16:16
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій 18:39
В UNIT Factory Kharkiv перші студенти за програмою ucode презентували свої проекти 13:13
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Дозаправка у повітрі. Фото: Facebook/ВСУ
Вперше за 20 років ЗСУ вдалося дозаправити винищувач в повітрі 17:57
Вакарчук. Скріншот відео
Переплутав Галілея з Архімедом: Вакарчук оконфузився в ефірі у Шустера 11:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok